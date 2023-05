Suspeito de matar homem a tiros morre em troca de tiros com a PM em Pereira Barreto

Caso ocorreu no sábado (13) durante as buscas pelos suspeitos de matar o homem baleado na porta de casa. Segundo suspeito do crime foi preso em flagrante.

Um homem suspeito de matar outro baleado foi morto em uma troca de tiros com a Polícia Militar em Pereira Barreto (SP). O caso ocorreu no sábado (13) durante uma ocorrência.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Carolina Tucunduva da Silva, o primeiro homem morreu baleado com diversos tiros disparados por dois criminosos. As motivações do crime não foram esclarecidas.

Questionada, a companheira da vítima relatou à polícia que estava em sua casa, quando o esposo foi chamado para ir até o portão. A mulher, então, disse que ouviu os disparos, mas não viu quem cometeu o crime.

A Polícia Militar foi acionada para ir ao local e, por imagens de câmeras de segurança, conseguiu identificar e localizar os suspeitos.

Na sequência, a PM foi até a casa dos criminosos, sendo que um deles foi morto durante uma troca de tiros. O outro suspeito foi preso em flagrante.

Um boletim de ocorrência foi registrado. A Polícia Civil vai investigar o caso.