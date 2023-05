Corpo de adolescente vítima de afogamento é encontrado em Três Lagoas

O corpo do adolescente vítima de afogamento na lagoa de contenção, da Segunda Lagoa, localizada no bairro Interlagos em Três Lagoas/MS, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (14).

Segundo informações das equipes, três adolescentes estavam tomando banho nesta lagoa de contenção na tarde de sábado, 13, momento que Leandro Giovanni de apenas 14 anos desapareceu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local onde iniciaram as buscas pela vítima, por volta das 17h tiveram que suspender devido as condições de visibilidade. As buscas foram retomadas nesta manhã de domingo, quando o corpo de Leandro foi encontrado por volta das 7h10.

A equipe da Rádio Caçula se solidariza com a família da vitima e presta suas condolências a todos.

Vale ressaltar que os “piscinões” são cercados com alambrado para evitar a entrada de pessoas sem autorização e garantindo a segurança da população.