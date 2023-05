Veículo que furou bloqueio policial em Três Lagoas é apreendido do lado paulista com produtos eletrônicos

Os policiais militares do 28° Batalhão de Polícia Militar do Interior, do estado de São Paulo, na manhã da última quarta (10), com o conhecimento de que dois veículos, modelo Astra, teriam se evadido de um bloqueio policial da Força Tática de Três Lagoas e também das equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), já do lado paulista.

Rapidamente, todas as equipes foram acionadas, e coordenando via rádio, foi feito um cerco em toda a região, onde uma equipe do Águia 4, do Comando de Aviação da Polícia Militar também foi acionada. Em patrulhamento intenso pelas rodovias da região, além da zona rural, onde em meio aos canaviais, encontraram um dos veículos fugitivos, de cor preta, com placa de Iturama (MG) que estava carregado com diversos produtos eletrônicos, sendo alguns aparelhos de TV BOX, caixas de controles, oriundos do Paraguai, além de R$ 200.

Ao perceber que seria abordado, jogou o carro, de cor preta no interior de uma mata, fugindo a pé, não sendo localizado. Tanto o veículo, tanto os produtos apreendidos foram levados até a Polícia Federal de Jales (SP), recolhidos para as devidas providências.