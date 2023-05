PM de Ilha Solteira prende autor de tentativa de homicídio

ILHA SOLTEIRA – Na tarde do último domingo (30), policias militares do 28° Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam um homem que havia acabado de esfaquear um outro indivíduo.

A equipe de Rádio Patrulhamento se deslocou ao local do ocorrido e após contato com testemunhas que informaram as características do autor o localizaram juntamente com a faca utilizada no crime. A vítima foi socorrida ao pronto socorro local.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Ilha Solteira onde foi autuado em flagrante e recolhido a carceragem.