Ações de Educação Ambiental atendem alunos das escolas municipais

ANDRADINA – Durante o mês de abril 600 alunos das escolas Municipais visitaram a Cooperativa de Reciclagem e o Ecoponto.

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Educação elaboraram um cronograma de ações de educação ambiental para serem desenvolvidas ao longo do ano, com os temas Coleta Seletiva, Saneamento básico, Biodiversidade e Solo.

As atividades foram iniciadas com os 3º anos da Escolas Municipais que durante o mês de abril visitaram a Cooperativa de Reciclagem e o Ecoponto, nas visitas os alunos conheceram o processo de triagem, preparo e destinação dos recicláveis, além de aprender sobre o que pode ser levado ate o Ecoponto e como os resíduos são destinados de forma ambientalmente adequada.

Secom/Prefeitura