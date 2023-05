Homem é preso pela PM acusado de violência doméstica e tráfico de drogas

ANDRADINA – Na noite da última terça-feira, dia 26, policiais militares de Andradina foram acionados para atendimento de ocorrência de violência doméstica.

No local, em contato com a vítima/solicitante, ela 9informou que estava dentro do veículo de seu amásio quando, por motivos fúteis, foi agredida por ele com socos e puxões de cabelo, além de ter sido jogada para fora do veículo, vindo a cair ao solo. Ao revelar o nome de seu amásio, os policiais se deram conta de que se tratava de pessoa contra quem recaíam denúncias de que promovia o tráfico de drogas.

Rapidamente foram à residência do casal, onde encontraram o autor bastante alterado e agressivo, recebendo voz de prisão por Violência Doméstica, ocasião em que resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força física moderada para sua detenção e colocação de algemas.

Depois de controlada a situação, os policiais realizaram uma vistoria na residência e, durante a busca no imóvel, encontraram dois invólucros de cocaína que pesaram um total de 60 gramas.

Diante da nova evidência de crime, ele recebeu voz de prisão também por Tráfico de Drogas, sendo conduzido ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia, permanecendo à disposição da justiça.