Acusado de matar jovem e balear ex-namorada se entrega à Polícia

Messias é acusado de assassinar Luan Roberto e atirar na cabeça da ex-namorada Karolina Pereira, que continua em estado gravíssimo com protocolo de morte encefálica.

Messias Cordeiro da Silva, de 25 anos, que na madrugada de domingo (30) matou Luan Roberto de Oliveira, de 24 anos, e baleou a ex-namorada Karolina da Silva Pereira, 22 anos, se entregou à Polícia ainda na noite de ontem.

A informação é do site A Onça e foi confirmada por familiares de Karolina, que está em estado gravíssimo com protocolo de morte encefálica.

A titular da DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher), delegada Elaine Benicasa fará uma coletiva de imprensa às 10h para falar sobre o caso.

Frio e debochado

Messias Cordeiro de Lima, 25 anos, atirador confesso da ex-namorada, Karolina Silva Pereira, 22 anos, enviou áudios para a mãe da vítima, fazendo acusações covardes, em Campo Grande. Ele culpou a vítima e a mãe pelo crime covarde.

Segundo apurado pelo TopMídiaNews, primeiro o criminoso mandou uma gravação pelo WhatsApp, questionando sobre o estado de saúde de Karolina. Neste momento, a jovem está internada em estado gravíssimo.

Na sequência, o agressor promete tirar a própria vida para ”encontrar com ela do outro lado”. O criminoso debochou do assassinato e culpou a mãe da vítima pelo crime.

O diálogo não será exposto em razão da falta de humanidade do agressor e também para evitar o efeito contágio.

No entanto, o criminoso justifica o assassinato da menina e do acompanhante dela, Luan Roberto de Oliveira, de 24 anos, em razão de traição. Detalhou que a mãe da vítima a ajudou e foi conivente com o que ele chama de ”mentiras”.

O crime

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h50. Luan estaria acompanhando Karolina até a casa dela, cada um em uma motocicleta. Eles foram surpreendidos pelo suspeito, que atirou por diversas vezes contra ambos e depois fugiu.

No local, Luan teve o óbito constatado por uma equipe do Samu, após ser atingido no tórax e coração. Já Karolina Silva foi baleada na cabeça e socorrida à Santa Casa, com exposição de massa encefálica. Ela permanece em estado gravíssimo com protocolo de morte encefálica.

O criminoso não aceitava o fim do relacionamento.

Pais, tia e primo ajudaram Messias a fugir

Messias Cordeiro da Silva, de 25 anos, que na madrugada de domingo (30) matou Luan Roberto de Oliveira, de 24 anos, e baleou mortalmente a ex-namorada Karolina da Silva Pereira, 22 anos, teve ajuda dos pais, tia e primo para se esconder.

Segundo a delegada titular da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) Elaine Benicasa, após atirar contra o rapaz e a ex-namorada, ele teve apoio e cobertura dos pais, da tia e de um primo para fugir da Polícia.

Messias primeiro ficou escondido na casa da tia com ajuda da mãe e do pai. Depois, um primo o levou para a chácara de propriedade do pai de Messias. Lá, o genitor escondeu a arma do crime em um chiqueiro de porco.

Messias foi encontrado na chácara do pai pela Polícia e se entregou. O pai dele, que também tem passagem pela Polícia pela tentativa de assassinato da ex-companheira na década de 1990, foi preso por estar com a arma de fogo de uso restrito e sem documentação.

A Delegada Analu Lacerda Ferraz vai ficar responsável pelo caso.

Fonte: topmidianews