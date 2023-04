Idoso leva multa de R$ 3 mil e ainda responderá por crime de maus-tratos a cavalo em Dracena

Polícia Ambiental compareceu ao Jardim Brasilândia e constatou que o equino estava debilitado e magro por falta de alimento e água e não conseguia sequer se levantar.

DRACENA – Um homem, de 67 anos, recebeu uma multa de R$ 3 mil na sexta-feira (21), em Dracena (SP), por maus-tratos a um cavalo de sua responsabilidade. Além disso, o tutor do animal também irá responder pelo crime ambiental previsto no artigo 32 da lei federal n⁰ 9.605/98, com pena de três meses a um ano de detenção e multa.

Após receber uma denúncia, a Polícia Militar Ambiental compareceu ao Jardim Brasilândia e constatou que o equino estava debilitado e magro por falta de alimento e água e não conseguia sequer se levantar.

Um médico veterinário do setor de zoonoses da Prefeitura efetuou os primeiros cuidados e elaborou um laudo técnico. Após a aplicação de medicamentos, o animal se fortaleceu e voltou a pastar.

Os policiais elaboraram um auto de infração ambiental contra o tutor do animal, com multa no valor de R$ 3 mil, pela falta de acompanhamento de profissional habilitado no tratamento do equino.

Por não haver local disponível no momento para a destinação do animal, o cavalo permaneceu sob a responsabilidade do idoso autuado.

