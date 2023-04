ANDRADINENSE, está entre as cinco personalidades da aquicultura no Brasil e concorre ao grande “oscar” do setor

A andradinense Amanda Hoch está entre as cinco personalidades da aquicultura brasileira e concorre ao “oscar” do setor, ela é zootecnista, filha, neta e bisneta de curtidores e a unica mulher da familia HOCH a curtir peles exóticas

Atua na produção animal desde 2002, com foco em curtimento de peles e couros visando à sustentabilidade das cadeias produtivas, apaixonada pela pele de Tilápia, seu contato com essa pele exótica teve início em 2004, quando mergulhou no universo da pesquisa na UEM-Maringá, quando passou a ser Consultora e Instrutora Integrante do quadro de colaboradora científica naquela universidade na área de zootecnia especificamente no aproveitamento de subprodutos de origem animal.

Faz parte da COATER – Cooperativa de Assessoria Técnica e Extensão Rural, com o objetivo de prestação de serviços em toda a cadeia produtiva do agronegócio do peixe. Empreendedora foi reconhecida como tal com o PREMIO MULHERES DE NEGÓCIOS 2022, pelo Sebrae SP. Destaca-se pela garra, foco e dedicação à atividade.

Criadora da marca TILAPIA LEATHER esta engajada em apresentar o que há de melhor na aquicultura Brasileira na forma desse produto único e exclusivo que desenvolvida por ela “a sola de Tilápia” um produto diferenciado, com rastreabilidade indo ao encontro das exigências internacionais para um produto de qualidade, que despertou os olhos da renomada marca de sapatos Shutz que em 2023 fez parceria conosco através do CICB -Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil e Assintecal – Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos juntamente com a Apex Brasil – Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos com os projetos no maior Salão de Design, Inovação e Sustentabilidade de materiais, o Inspiramais no projeto PREVEW DO COURO BRASILEIRO.

Recentemente, Amanda foi convidada a compor a mesa de discussões do MPA-Ministerio da Pesca e Aquicultura no do ENCONTRO MULHERES DAS AGUAS para representar a Aquicultura Brasileira no dia internacional da mulher aonde pode contar sua historia de emponderamento e emprendedorismo feminino com o couro de tilápia a nivel brasileiro e internacional, galgando o reconhecimento do Governo Federal .

Amanda também esta engajada com a prefeitura municipal participando do programa do SELO “BEM RECEBER” que faz parte da capacitação oferecida pelo Sebrae -SP juntamente com a proposta do PANTANAL PAULISTA, voltando para o TURISMO RURAL após a finalização do treinamento.

Você pode contribuir com seu voto a ajudar na nossa andradinence a trazer esse premio , pelo link abaixo até dia 11/04/2023 e fazer parte dessa conquista para nosso município.

https://aquishowbrasil.com.br/premio-personalidades/

Divulgação dos premiados:

23 de maio de 2023 – Solenidade de premiação na cerimônia de abertura da Aquishow Brasil 2023.

