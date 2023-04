Polícia Militar e Ambiental flagra aposentado com 62 pássaros no Jardim Europa

ANDRADINA – A Polícia Ambiental flagrou na tarde de terça-feira (18), um aposentado de 69 anos, morador na rua Holanda, no Jardim Europa, com 38 gaiolas contendo 62 pássaros silvestres sem cumprir com as exigências da lei. Depois de lavrar multa no valor de R$ 31 mil, o policiamento soltou os pássaros em habitat natural e destruiu todas as gaiolas. Foi registrado um boletim de ocorrência.

A ocorrência aconteceu próximo das 15h, quando policiais militares Ambientais receberam denúncia informando que em uma residência, no bairro Jardim Europa, uma pessoa estaria criando pássaros silvestres em desacordo com a legislação.

Com o apoio do policiamento militar, os policiais ambientais foram ao local e, em contato com o morador, constataram que ele criava, em 38 gaiolas, diversos pássaros silvestres sem cumprir com as exigências da lei.

Das 62 aves da fauna silvestre, 18 eram canários da terra, 02 bigodinho, 01 tico tico café, 39 coleirinha papa capim, 01 cúrio Fêmea anilhada e 01 papagaio verdadeiro.

Por estarem em estado bravio foram soltas 61 aves em seu habitat natural.

Já a ave anilhada e o papagaio verdadeiro foram devidamente apreendidas. Por estarem com sinais claros de domesticação, as aves e gaiolas permaneceram como fiel depositário do autuado.

Foi feito contado com o Centro de Conservação da Fauna Silvestre de Ilha Solteira e não tem vaga disponível para receber as aves, dessa forma foram depositados ao infrator na condição de fiel depositário

