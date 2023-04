PM vai usar drones em Andradina na Ronda Escolar e no reforço da Atividade Delegada

ANDRADINA – Drones guiados por policiais militares serão o novo reforço no patrulhamento escolar em Andradina. Uma reunião com representantes da PM, a Dirigente Regional de Ensino, Selênia Witter de Mello, a Secretária Municipal de Educação, Estela Cassiolato Goda, no Gabinete do prefeito Mário Celso Lopes, apresentou a nova arma contra a violência que será utilizada na Ronda Escolar e no reforço da Atividade Delegada nas escolas.

Também participaram da reunião o secretário de Governo, Ernesto Júnior, o Tenente PM Everton, os Sargentos PM Vieira, Kleber, Donegati, Aguilera e o Cabo PM Lima Augusto.

A ferramenta está em ação há três anos e a aplicabilidade no patrulhamento das escolas vem em momento certo. “O medo não deve passar nem na porta das nossas escolas”, disse o prefeito.

O drone tem auxiliado no trabalho da PM e o equipamento se demonstra importante para identificar pontos de descarte irregular de entulhos, monitoramento de eventos, além de melhorar o alcance em locais de difícil acesso durante o policiamento.

O equipamento gera uma resposta mais rápida, econômica e eficiente para o patrulhamento. Para se ter uma ideia, uma hora de vôo do Helicóptero Águia da PM tem o custo estimado US$ 1,5 mil (Um mil e quinhentos Dólares), aproximadamente R$ 5 mil (cinco mil Reais) enquanto os drones requerem apenas o carregamento das baterias.

A intenção da PM é levar a utilização do drone para o patrulhamento de todas as escolas da cidade, sejam municipais, estaduais ou particulares. Atualmente existem 5 policiais habilitados a operação do sistema onde o patrulhamento preventivo pode representar a tomada de decisão de uma intervenção da polícia contra a prática de ilícitos ou para o risco iminente a segurança dos alunos.

“Ninguém consegue fazer nada sem ter uma rede de apoio como esta. É essencial para que todas as pessoas possam se tranquilizar para viver o seu dia a dia então em nome da Secretaria M0unicipal de Educação nós agradecemos a Polícia Militar que está conosco na defesa dessas crianças que estão todos os dias vivendo aprendendo e sendo felizes”, disse Estela Goda.

O objetivo da utilização dessa tecnologia é reforçar a qualidade das rondas e garantir agilidade no atendimento de ocorrências, principalmente as que envolvem risco direto a alunos dentro do ambiente escolar e o tráfico de drogas.

O equipamento já é utilizado durante as rondas em locais públicos e nas ações de inteligência policial, monitoramento e até para a identificação da pratica de ilícitos, a exemplo em ferros-velhos e também no apoio a operações.

“Tenho certeza que isso será mais uma ferramenta a ser utilizada em benefício da população no combate ao crime e manutenção da paz pública”, disse.

Secom/Prefeitura