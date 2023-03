Village é campeão do Mini Campo de Murutinga do Sul

MURUTINGA DO SUL – O time do Village, de Andradina, sagrou-se vencedor do Campeonato de Futebol Mini Campo, em final realizada na noite de 24 fevereiro, no campo anexo ao estádio municipal. A premiação aos vencedores aconteceu logo após o apito final, com a presença do prefeito Cristiano Eleutério, do amigo Edilson Rodrigues e tantas outras pessoas que colaboraram na organização e sucesso do evento.

O Village, dirigido por Willian, do Assentamento Orlando Molina, venceu a partida por 2 a 0 diante do Inter de Muru e ainda conquistou os troféus de defesa menos vazada, com os goleiros Glauco e Emerson, além da revelação da competição, com Diegão “Barba”. Parabéns também ao Inter de Muru que obteve o segundo lugar. O artilheiro foi Wagner, do vice campeão, Inter de Muru.

PALAVRAS DO PREFEITO CRISTIANO

O prefeito Cristiano Eleutério, durante a entrega das premiações aos vencedores, usou o microfone para agradecer todos os presentes, além daqueles que, de uma forma ou de outra, quer seja nos pequenos detalhes, ajudou no sucesso da competição esportiva: “Em nome do Edilson Rodrigues, agradecemos toda a Comissão Organizadora, nossos árbitros que são conhecidos regionalmente e a todos os participantes. Outros eventos esportivos serão realizados futuramente”, concluiu o prefeito.

Campeão: VILLAGE

Vice Campeão: INTER DE MURU

Melhor goleiro: GLAUCO E EMERSON – VILLAGE

Artilheiro: WAGNER – INTER DE MURU

Terceiro colocado: POINT BEER –

Revelação: DIEGAO – VILLAGE

Final: VILLAGE 2 X 0 INTER DE MURU