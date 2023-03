Empresário é acusado de estupro contra locatária de residência

Polícia Civil, através da DDM investiga acusação contra empresário, que enganou vítima para cometer o crime

ANDRADINA – O empresário V. E. S. D., de 51 anos, dono de várias casas de aluguel no município de Andradina, está sendo investigado pela Polícia Civil, através da DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, acusado de cometer estupro contra uma locatária (inquilina), de uma de suas residências. O crime teria acontecido no último dia 25 de fevereiro. A Polícia Judiciária está concluindo o inquérito e aguardando exames periciais, para depois disso requerer ou não a prisão do acusado.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o estupro aconteceu depois que a mulher foi ludibriada por uma falsa informação de que essa casa no bairro Santa Cecília estaria com problemas e ele precisava averiguar.

Mesmo com a recusa inicial da vítima, o empresário então conseguiu convence-la de que seria rápido e logo, logo ele a deixaria em sua casa, levando-a até a casa, que estava vazia pelo bairro Santa Cecília e, quando os dois entraram, ele a atacou e teria cometido o estupro.

Desorientada e muito assustada, depois do crime a vítima foi atendida e recebeu cuidados médicos e, posteriormente, fez exames e também está tomando coquetel anti-HIV

Foram feitas buscas por policiais civis na casa onde a vítima foi estuprada para encontrar sinais de impressões digitais e matérias genéticos que, através de exames laboratoriais, comprovem o fato criminoso.

As investigações estão em andamento, tendo a Polícia Civil em processo de ouvir testemunhas e aguardando resultados de laudos dos exames da vítima feita no IML – Instituto Médico Legal, assim como o resultado do IC, para conclusão do inquérito e remetê-lo à justiça.

Muito abalada, a mulher pediu socorro a seus pais, que vieram até Andradina, ficaram a par da situação e tomaram as providências cabíveis.

Estupros aumentam 14,9%, no estado de SP

Os casos de estupros aumentaram 14,9%, e os homicídio dolosos cresceram 5,9% no estado de São Paulo, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgados na segunda-feira (27/02). A comparação foi feita entre os meses de janeiro de 2022 e 2023.

Em relação aos estupros, foram 921 em janeiro de 2022, e 1.058 em 2023. No ano passado, foram 236 homicídios, contra 250 registrados neste ano. A taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes ficou em 6,38 casos.

Os casos de estupro de vulnerável também tiveram aumento — de 706 para 771 (+9,2%).

Os latrocínios tiveram um caso a menos, com 12 registros neste ano e 13 em janeiro de 2022.

Confira outras estatísticas da SSP:

Tentativas de homicídio: aumento de 14,7 % (258 para 296);

Homicídio doloso por acidente de trânsito: nenhum em 2022; 1 em 2023 .

Homicídio culposo por acidente de trânsito: aumento de 16,3% (202 para 235)

Furtos: aumento de 11,5% (42.550 para 47.455);

Furtos de veículos: aumento de 9,7% (7.045 para 7.725);

Roubos em geral: aumento foi de 2% (19.901 para 20.371)

Roubos de veículos: aumento de 10,8% (2.869 para 3.179)

Roubos de carga: queda de 11,5% (572 para 506)

“A SSP está ciente que ainda há muito trabalho a ser feito, mas esforços estão sendo empenhados para reduzir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança da população”, informou a secretaria.

“Porém, se considerarmos a pandemia do Covid-19, as primeiras medidas de distanciamento social foram tomadas na segunda quinzena de março de 2020 e perduraram até meados de 2022 (ano em que não houve carnaval) reduzindo a circulação de pessoas, o que afeta diretamente as estatísticas criminais”, apontou.