Justiça concede liberdade provisória a ex-candidata a vereadora presa por tráfico em MS

Ariele terá terá que usar tornozeleira eletrônica e cumprir medidas cautelares

NOVA ANDRADINA/MS – A ex-candidata a vereadora de Nova Andradina, Ariele de Souza, de 34 anos, conhecida como ‘Ariele do São Domingos, teve a liberdade provisória concedida, após ser presa por tráfico de drogas na última sexta-feira (24).

Ao ser presa em sua residência, ela confessou o crime. No endereço, os policiais encontraram quatro papelotes de cocaína, R$ 240 e um aparelho celular.

Conforme o Jornal da Nova, além de conceder a liberdade provisória, a juíza responsável pelo caso, juíza da Vara Criminal Cristiane Aparecida Biberg de Oliveira, aplicou algumas medidas cautelares que a suspeita terá que cumprir, como não se ausentar de sua comarca, sem prévia autorização da justiça, comparecer aos atos do processo, se recolher na residência das 18 às 5 horas, salvo autorização judicial em contrário e usar tornozeleira eletrônica pelo prazo de seis meses, sem prejuízo de eventual renovação.

“Advirta-se a investigada que o eventual descumprimento das medidas acima elencadas poderá ensejar a decretação da prisão preventiva”, diz a juíza Cristiane Biberg.

Por fim, a magistrada deferiu o pedido da autoridade policial para o fim de autorizar a quebra de sigilo de dados telefônicos no aparelho de celular apreendido e consequente encaminhamento do aparelho para realização de perícia, deferindo-se o acesso, o exame e a posterior utilização como elementos de prova dos dados contidos nos aparelhos, especialmente, lista de endereços, histórico de ligações recebidas e efetuadas, histórico do conteúdo de mensagens SMS recebidas e encaminhadas, relação e conteúdo das conversas realizadas por meio de aplicativos, em especial, o WhatsApp.