Futsal de Andradina tem goleadas na estreia

ANDRADINA – Uma goleada marcou a abertura da primeira rodada do Futsal de Andradina realizada na noite da última sexta-feira, 03, no GIME – Ginásio Municipal de Esportes Agenor Francisco da Cunha, mostrando que muitas equipes, infelizmente, serão coadjuvantes perante aquelas outras que por tradição, se fortalecem a cada campeonato. A abertura teve direito aos Hino Nacional e do Município de Andradina com as equipes perfiladas em quadra. Presença do secretário de esportes e de toda a equipe da pasta. Nenhum vereador esteve presente no início da competição. Os juízes das duas partidas foram Junior Lossávaro e Rogerio Maruchello, o “Lera”.

Lembrando sempre que toda a competição será disputada no GIME

AZEVEDO PORTO J. S. 11 X 03 INTER E. C.

Depois das execuções dos dois hinos (nacional e do município), o apito foi dado e o que se viu foi um time da Azevedo/Porto J. S., composto por jogadores com tradições em várias finais, aplicar uma sonora goleada por 11 a 03 frente ao Inter E.C., composto por muitos garotos ainda e que pegarão experiência ao longo da vida esportiva.

O Porto, junto com outros parceiros patrocinadores, já ganhou várias vezes a competição conhecida por “Futsal de Férias” de Andradina e sempre é uma das favoritas para “brigar” pelo título e pelo desempenho de seus jogadores na partida inaugural, é um forte candidato. Vamos aguardar as próximas partidas, mas esta fase de classificação deve passar fácil. Depois é outra história.

Já o jovem time do Inter vai precisar achar uma formula que consiga fazer com que seus jovens jogadores possam encontrar o melhor futebol se tem pretensões futuras.

JUVENTUDE CARVALHO GÁS 05 X 03 JUVENTUDE E. C.

Já na segunda partida da rodada inaugural entre os co-irmãos, vantagem para o Juventude Carvalho Gás, que soube tirar proveito do melhor entrosamento entre seus jogadores e a maior experiência em quadra. O Carvalho Gás também é outro parceiro que sempre apoiou o futsal andradinense e não foi diferente desta vez, dando seu apoio logístico, e comercial também.

Grande vitória do Juventude/Carvalho Gás por 5 a 3 frente ao Juventude E. C., e a certeza de ter começado certo os trabalhos no futsal 2023.

Rodada desta segunda, 06

19h – Mult Farma Boca Junior X Guarani A. P.

20h – Elite Conv. Zooi Tabac. X Imperial

21h – Pumas Porto X A. E. Piloto

