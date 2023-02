Polícia Ambiental multa homem em mais de R$ 10 mil por manter pássaros silvestres em cativeiro

De acordo com o boletim policial após fazer uma vistoria na residência, com autorização do proprietário, os policiais encontraram 21 pássaros presos em diversas gaiolas

Durante patrulhamento, no transcorrer da Operação Impacto, na data de segunda feira (30) em Lavínia, policiais militares, após denúncia anônima, avistaram na área de uma residência, uma gaiola pendurada, tendo em seu interior uma ave silvestre, ao adentrar na residência com a permissão do proprietário, foram visualizadas várias gaiolas com aves nativas de espécies diversas sem anilha, um total de vinte e uma aves, sendo, 01 Papagaio verdadeiro, 13 Canários da Terra, 02 Sabiá-Barranco e 05 Coleirinha Papa Capim. O responsável informou que não possui registro destas aves.

Diante dos fatos o homem foi autuado e vai ‘responder’ pelo crime, além de ser multado em R$ 10.500,00.

As aves foram reintroduzidas à natureza e as gaiolas destruídas, já o papagaio por não ter local para destinar ficou com o autor como fiel depositário.

