Discussão por causa de peixe frito foi motivo para assassinato a facadas em Buritama

BURITAMA – Um homem de 35 anos foi assassinado a facadas pelo amigo, de 47 anos, na tarde desta sexta-feira em Buritama, a 50 quilômetros de Araçatuba. A Polícia Militar prendeu o autor e descobriu que o motivo do crime, foi o fato da vítima não deixar o autor fritar peixe em casa.

Segundo a polícia, autor e vítima estavam morando na mesma casa havia algumas semanas. Por volta das 16h a PM recebeu informação de que havia um homem morto dentro uma casa em Buritama. Uma equipe foi ao local e encontrou o corpo. Em seguida surgiu a informação de que o autor teria sido um homem de 47 anos que morava com a vítima.

Os policiais realizaram diligências e encontraram o autor nas proximidades do local do crime. Ele confessou a autoria e disse que havia discutido com a vítima, porque não podia fritar peixe em casa. A facada atingiu o tórax. O autor foi levado à delegacia e ficou preso em flagrante por homicídio doloso, cometido por motivo fútil.