Mulher morre em batida de moto com caminhão em rodovia de Birigui

Com o impacto, motocicleta pegou fogo e a condutora morreu no local

BIRIGUI – Uma mulher, ainda não identificada, morreu em uma batida entre a moto que ela pilotava e um caminhão, na rodovia Deputado Roberto Rollemberg, em Birigui (SP), na tarde deste sábado (14). De acordo com as primeiras informações, a motocicleta bateu de frente com uma carreta que trafegava no sentido contrário.

Com o impacto, a moto pegou fogo. A condutora morreu no local. O motorista do caminhão não se feriu. O trânsito foi parcialmente interditado para atendimento da ocorrência. O local do acidente passaria por perícia ainda nesta tarde.

O corpo da vítima seria encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba para exame necroscópico. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do acidente. Até por volta das 14h20, a ocorrência ainda estava em andamento.