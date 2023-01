Assaltante é morto por policial à paisana após roubo a mercado em Birigui

O caso foi registrado na tarde desta segunda-feira no bairro Isabel Marin

BIRIGUI – Um assaltante, ainda não identificado, foi baleado e morreu em um confronto com um policial à paisana na tarde de segunda-feira (2), em Birigui. O criminoso, junto com dois comparsas, havia acabado de assaltar um mercado no bairro Isabel Marin quando foi abordado pelo policial militar que estava de folga e percebeu a ação criminosa na rua Luiz Stabile.

O policial tentou abordar os criminosos e um deles investiu contra o agente, que reagiu. O assaltante que estava com um revólver calibre 32, foi baleado, chegou a ser socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros, mas morreu a caminho do Pronto Socorro de Birigui. O nome dele não havia sido divulgado até a publicação desta notícia.

O assalto ocorreu por volta das 14h30 em um mercado do bairro. Três criminosos entraram no local e, armados com o revólver, renderam as vítimas, entre elas clientes. Os bandidos roubaram dinheiro e objetos de valor do estabelecimento e das pessoas que estavam no local. O assalto foi gravado pelo circuito interno de segurança.

Durante a fuga, os assaltantes roubaram a moto de um dos clientes. Nesse meio tempo, as vítimas pediram por socorro e o policial militar de folga que passava pelo local tentou abordar os criminoso, foi quando ocorreu o embate.

Dois ladrões conseguiram fugir e estavam sendo procurado pela polícia de Birigui. Informações sobre o paradeiro dos criminosos podem ser passadas à polícia por meio dos telefones 190 e 197. O denunciante não precisa se identificar.

Fonte: RP10