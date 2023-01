PMs salvam criança trancada acidentalmente em automóvel

ANDRADINA – A pronta intervenção de uma equipe da Polícia Militar exercendo a modalidade Atividade Delegada trouxe alívio para uma mãe e evitou que maiores consequências acontecessem a um bebê trancado acidentalmente pela mãe dentro de um GM Monza na tarde de terça-feira, 10, no estacionamento de um supermercado localizado no centro da cidade. Como o bebe não sofreu nenhum dano corporal, não houve necessidade de socorro mpedico. A mãe agradeceu imensamente a pronto intervenção dos PMs, bem como dos chaveiros que por lá compareceram.

O caso inusitado aconteceu durante a tarde de terça-feira, 10, quando policiais militares de Andradina realizavam o patrulhamento preventivo na área central quando foram acionados para atendimento de ocorrência de auxílio ao público.

No estacionamento de um supermercado no centro, uma mãe informou que estacionou seu veículo GM Monza para fazer compras, levando seu bebê no colo.

Ao término, guardou as compras no automóvel, colocando a criança na cadeirinha apropriada, deixando a chave sobre o banco dianteiro, lado do passageiro. Quando fechou essa porta para acessar a porta do motorista, as travas automáticas se fecharam, de forma não intencional, causando então a impossibilidade de seu acesso ao veículo, quando então os Policiais atuaram, quebrando o vidro.

Acionados, os policiais avaliaram a situação e, visando preservar a vida do recém-nascido, que poderia sofrer algum mal pelo calor ou pela falta de oxigênio, optaram por quebrar um dos vidros, o que possibilitou a sua retirada pela mãe.

Ao final, a mãe agradeceu a pronta e eficaz ação policial. Não houve necessidade de socorro ao bebê. Vale ressaltar que a ocorrência não foi como havia sido repassada anteriormente, e sim, foi um fato acidental pelo fechamento das travas sem querer por parte da mãe que teve um quase linchamento virtual e ela não teve culpa pelo ocorrido.