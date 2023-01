Homens armados praticam roubo em subestação de energia em Castilho

Os indivíduos trocaram tiros com a Polícia Militar, um suspeito acabou preso e outros três continuam foragidos. Ação rápida da PM resultou em recuperação dos 2 veículos e pertences das vítimas.

CASTILHO – Um indivíduo identificado como sendo o calheiro M. A. H. F. S., de 20 anos, morador na cidade de Andradina, foi preso pela Policia Militar e outros três continuavam foragidos até o fechamento desta edição, após ocorrência de roubo na madrugada de segunda-feira (02), tendo como vítima as instalações da subestação “Neo-Energia”, localizada na Via de acesso Antônio Vieira de Brito, defronte a entrada do Bairro Nova York. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado pelos crimes de roubo qualificado e tentativa de homicídio, recolhendo-o à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia.

O roubo aconteceu na primeira hora da madrugada de segunda-feira, quando policiais militares de Castilho foram acionados via COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar para atendimento de ocorrência de Roubo pela subestação de energia localizada na principal via de acesso à cidade de Castilho.

Em contato com os vigilantes A. e P., eles informaram que estavam no trabalho quando foram surpreendidos por seis indivíduos, dois deles portando armas de fogo tipo revólver e, a todo momento apontando as armas em direção à cabeça de ambos, fazendo ameaças de atirar, enquanto os amarraram, subtraindo e embarcando vários pertences da empresa e colocando em dois veículos, sendo um GM Captiva, na cor preta, de propriedade de A., e no Renault Kwid na cor branca, de propriedade da empresa.

Foram subtraídos 01 alicate corta frio, 03 rolos de fio de bitola baixa, 03 Rolos de fio cobreado, 01 rolo de fio de cobre, 01 corta fios elétrico, além de R$ 80,00, em dinheiro, que pertenciam ao vigilantes.

A., relatou ainda que é C.A.C. – Colecionador, Atirador desportivo e Caçador, e que possuía arma de fogo, tipo pistola modelo G2 C, calibre 9mm, que estava dentro de seu veículo Captiva, sendo que um dos indivíduos a localizou e a subtraiu, se evadindo em seguida.

De posse das informações todo o policiamento da área iniciou patrulhamento com vistas aos veículos, que foram localizados logo depois pela CTH-030, pelo patrimônio de Paranápolis, sentido Castilho à Andradina, ocasião em que o veículo Kwid seguiu sua fuga, enquanto o GM Captiva parou na via e quatro indivíduos desembarcaram, tendo um deles efetuado diversos disparos de arma de fogo em direção aos policiais militares, que revidaram a injusta agressão, efetuando disparos contra esse rapaz.

O indivíduo que efetuou os disparos, bem como outros dois, se embrenharam no canavial existente no local e não foram localizados, enquanto o quarto indivíduo, calheiro, 20 anos morador de Andradina foi detido e preso.

Os disparos efetuados pelo autor não atingiram os policiais militares ou as viaturas.

Não foram localizados estojos deflagrados da arma usada pelo autor, provavelmente ter sido utilizado um revólver na ação delituosa, conforme visualizado pelas vítimas.

Dados e partes encaminhados ao Plantão Policial de Andradina, o Delegado, Dr. Marcelo da Silva Zompero ratificou a voz de prisão e autuou o indivíduo por Roubo Qualificado/Tentativa de Homicídio, recolhendo-o ao cárcere, à disposição da justiça.

O veículo GM Captiva foi restituído ao proprietário, mas sua arma não foi localizada.

Por volta das 11:00h, o veículo Kwid foi localizado no bairro Pereira Jordão.