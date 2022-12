ANDRADINA – A Secretaria da Administração Penitenciária informou que no último dia 21 de dezembro, o custodiado da Penitenciária de Andradina, F. M. L. M., de 33 anos, oriundo da baixada santista, foi socorrido por colegas de cela e policiais penais da unidade após tentar suicídio com uma corda artesanal, na cela em que estavam com outros sentenciados. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Ele ficou conhecido depois de fugir da Santa Casa de Andradina. (leia mais abaixo).-

A SAP – Secretaria de Administração Penitenciária, instaurou procedimento administrativo para investigar as causas do suposto suicídio.

SEPULTADO EM ANDRADINA

A unidade prisional entrou em contato com o pai do sentenciado informando-o do ocorrido. Como a família não possuía recursos para o translado do corpo até a baixada santista, o reeducando foi sepultado no cemitério São Sebastião, em Andradina.

FUGA DA SANTA CASA

Em 08/11, o mesmo sentenciado havia fugido da Santa Casa de Andradina, onde encontrava-se internado para tratamento oncológico. Os agentes alegaram que tiraram as algemas para que ele tomasse banho porque o detento estava a 15 Dias sem comer e muito debilitado, possivelmente devido ao câncer no intestino.

CAPTURADO NO JD EUROPA

Um dia depois da fuga da Santa Casa, uma equipe da Polícia Militar que fazia patrulhamento pelo Jardim Europa, o localizou dormindo sob uma marquise de uma igreja evangélica localizada na Av. Lisboa. Foi levado para receber remédio na UPA – Unidade de Pronto Atendimento e depois recambiado para a Penitenciária de Andradina, onde acabou cometendo o suicídio, já que, segundo profissionais de saúde, seu estado era grave e, segundo informações, ele não aceitava continuar na prisão.