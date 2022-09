Polícia Civil prende DJ do bairro São Pedro acusado de tráfico

DJ com 20 mil seguidores em redes sociais estava sendo investigado por promover o tráfico em sua casa e nos eventos que participava

ANDRADINA – A Polícia Civil prendeu na manhã de terça-feira, 13, o DJ L. M. S., de 28 anos, residente no bairro São Pedro, acusado de tráfico de entorpecentes, após cumprimento de mandado de busca na residência dele. Encaminhado para a DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. A droga foi apreendida.

A prisão do ac usado em atuação de campo realizada por uma equipe da DISE, com apoio da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, DDM – Delegacia de Defesa da Mulher e 2º DP de Andradina, para cumprimento de mandado de busca e apreensão criminal, expedido após investigações daquela Delegacia especializada.

Durante a abordagem do até então suspeito, L. M. S., foi flagrado na posse de uma pedra bruta de “crack” no instante em que comercializava drogas em seu endereço residencial, localizado no bairro São Pedro.

O local já era alvo de monitoramento pela Especializada há aproximadamente uma semana. L. M. S., foi autuado pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas e encaminhado à Cadeia Pública de Pereira Barreto, onde aguardará audiência de custódia.