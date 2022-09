Morador do PJ é preso após estourar blindex e tentar furtar o Big Mart

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na madrugada de sexta-feira, 09, o serviços gerais G. F. S. S., de 20 anos, residente no bairro Pereira Jordão, acusado de tentativa de furto qualificado ao quebrar a porta de blindex e adentrar nas dependências do supermercado Big Mart, localizado na rua J, A. Carvalho, centro. Encaminhado ao plantão policial, foi indicado e permaneceu à disposição da Justiça. Ele não conseguiu furtar nada devido a chegada rápida da Polícia Militar.

A prisão do acusado aconteceu próximo das 5h da madrugada de sexta-feira, 09, depois que a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de furto em andamento pela loja do supermercado localizada no centro.

Quando as várias equipes chegaram ao local foi constatado que se tratava de uma tentativa de furto através de arrombamento da parte de blindex do super mercado Big Mart. Os PMs Cb Wladison e Cb Andressa, com apoio das demais equipes fizeram buscas no interior do mercado por vários setores e conseguiram localizar o autor escondido em um dos depósitos, deitado sobre as mercadorias.

Abordado e revistado, após busca pessoal foi localizado com o autor uma chave de fenda e chave combinada que o autor disse ser de sua propriedade e que usou para abrir as gavetas dos caixas.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao acusado por tentativa de furto e como estava muito alterado, foi necessário o uso de algemas para condução do autor ao plantão. A delegada Michelle Miliorin ratificou a voz de prisão em flagrante, autuando o conduzido em flagrante por furto qualificado tentado e deixou-o a disposição da justiça para audiência de custódia.

Durante vistoria no local dos fatos, próximo aos estilhaços do vidro blindex quebrado, tinha um martelo que, segundo o autor, usou para quebra-lo. Foi acionada a perícia técnica para local.