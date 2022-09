Caminhão carregado com cerveja tomba na rodovia ‘Barrageiros’

ITAPURA – A Polícia Rodoviária registrou na manhã de quarta-feira, 7, um acidente de trânsito com vítima, felizmente leve, na rodovia Gerson Dourado de Oliveira (SP- 595) trecho de Itapura e Entre Rios. Um caminhão carregado com latas de cerveja da marca Império tombou e o motorista precisou ser socorrido para o Hospital em Ilha Solteira, onde foi medicada e liberado posteriormente. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Segundo informações, o motorista da distribuidora de cerveja Império para Andradina e região trafegava pela referida rodovia, onde iria realizar entregas nas cidades de Itapura, Ilha Solteira e Pereira Barreto e perdeu controle de direção em uma curva acentuada, tombando lateralmente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu após o motorista tentar desviar de capivaras que estavam no meio da pista.

Parte da carga de cerveja ficou esparramada na pista, sendo necessário a interdição total para o socorro da vítima e depois uma das pistas sendo liberada, funcionando no sistema Pare e Siga, até completa desobstrução e remoção do veículo e da carga do leito carroçável. O veículo sofreu danos de média monta.