Adolescente de 14 anos é apreendido pela PM após roubar conveniência em Andradina

ANDRADINA – Um adolescente de apenas 14 anos, morador na cohab São João, foi apreendido pela Polícia Militar na noite de terça-feira, 30, quando, armado com um revólver provavelmente calibre .38, praticou um roubo contra uma conveniência localizada na rua J. A. Carvalho, no bairro Pereira Jordão, levando aproximadamente R$ 500,00. Encaminhado ao plantão policial juntamente com sua mãe, foi indiciado e recolhido à Fundação Casa, em Araçatuba. Nem a arma ou o dinheiro foram localizados.

A detenção do menor infrator aconteceu quando equipes de Rádio Patrulhamento foram acionadas para atendimento de ocorrência de roubo pela Conveniência Cero Grau, localizada na rua J. A. Caralho, no bairro Pereira Jordão.

Em contato com o proprietário, ele informou que um indivíduo magro, alto, blusa de frio escura, bermuda estampada de cor clara e boné preto entrou em seu estabelecimento comercial e, de posse de uma arma de fogo, provavelmente um revólver calibre .38mm, anunciou o roubo e, mediante ameaça, subtraiu aproximadamente R$ 500,00 em dinheiro do caixa e evadiu-se em seguida, tomando rumo ignorado até então.

O local possui sistema de monitoramento e ao checarem as imagens que mostram a ação criminosa do autor, os policiais militares conseguiram identificar o autor, já que ele possui passagens policiais por furto e roubo, inclusive já tendo sido apreendido anteriormente na Fundação Casa.

Os policiais militares, com reforços de equipes de Força Tática, passaram a realizar patrulhamento pelos bairros adjacentes e na rua 23 do bairro São João, juntamente com o CGP1 – Comando Grupo Patrulha, avistaram um indivíduo com as mesmas características do autor, imediatamente sendo realizada a abordagem e revista pessoal, nada de ilícito localizado com o adolescente.

Ele foi identifica como o menor R., de 14 anos, ainda trajando as roupas idênticas as mostradas nas imagens, mas negou a autoria do crime. A vítima compareceu no local da abordagem e de imediato reconheceu o adolescente como sendo o autor do crime.

Diante do reconhecimento, foi dada voz de apreensão ao adolescente, que já é reincidente em ato infracional de roubo e furto, sendo necessário uso de algemas para sua condução ao plantão policial, devido receio de fuga.

Outras equipes realizaram diligências na casa dele na busca pela arma, porém nada foi encontrado.

O adolescente, acompanhando de sua mãe, foram encaminhados ao plantão policial, sendo o adolescente apresentado ao delegado de plantão que, após tomar ciência dos fatos, bem como das imagens do sistema de monitoramento, ratificou a voz de apreensão e autuou o menor em flagrante delito por ato infracional de roubo, permanecendo recolhido na carceragem e posterior remoção a Fundação CASA, do município de Araçatuba.

Todas as equipes de serviço na noite de terça-feira pelo município de Andradina se uniram na captura do criminoso adolescente, já que esse tipo de ocorrência não é muit comum no município de Andradina e conseguiram captura-lo, tirando-o de circulação.

Atuaram as seguintes equipes nessa ocorrência de grande repercussão na cidade:

Rádio Patrulhamento: CB PM Maurício e CB PM Renata,

CGP1: Sgt PM Marcus, CB PM Oliveira e Cb PM Ronaldo(Dejem)

Força Tática com Sgto PM Fagundes, Cb PM Richard, Cb PM Cebalos e Sd PM Cleyton.