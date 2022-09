Morre aos 64 anos o jornalista Toninho do Carmo

Comunicador passou mal durante a manhã e teria sofrido um AVC hemorrágico no início da noite

ANDRADINA – Morreu na noite de quarta-feira (31/08) o jornalista Antônio José do Carmo, conhecido como “Toninho do Carmo”, de 64 anos, em Andradina (SP). Toninho, já trabalhou no jornal O Estado de S. Paulo, Jornal Debate e em outros veículos de comunicação regionais, passou mal durante a manhã, por voltas das 7h e foi levado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.

O quadro se agravou durante o dia e o jornalista sofreu 3 paradas cardiorrespiratórias, sendo realizadas as manobras de reanimação em todas elas e conseguindo mantê-lo vivo. Enquanto os médicos e enfermeiros tentavam estabilizar seu quadro de saúde para uma possível transferência para a UTI – Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa local, ele sofreu um AVC – Acidente Vascular Cerebral hemorrágico (conhecido popularmente como derrame). A morte do comunicador foi confirmada por parentes por volta das 20h.

Toninho era da velha guarda do jornalismo, mas aprendeu a conciliar a tecnologia digital ao seu feeling de repórter. Atualmente, ele comandava o portal Noroeste Rural, especializado em notícias do agronegócio. Havia sido proprietário também do semanário DEBATE, conhecido por seu engajamento político à época.

O corpo do jornalista está sendo velado na Funerária Cardassi, em Andradina e o sepultamento acontece as 16h no Campo Santo São Sebastião.

MANOEL MESSIAS