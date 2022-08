Murutinga do Sul continua com a campanha de Multivacinação

Durante o mês de agosto a unidade de saúde desenvolveu ainda atualização de vacinação do covid 19, exame Papanicolau e avaliação antropométrica.

MURUTINGA DO SUL – A Prefeitura de Murutinga do Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde está dando continuidade à Campanha de Multivacinação que, a exemplo do Estado de São Paulo, QUE vai até o dia 9 de setembro, por isso solicita que papais e mamães, caso seu filho tenha até 15 anos, não se esqueçam de conferir se suas vacinas estão em dia. Compareçam até a UBS Anatalicio de Oliveira para atualizar a carteira de vacinação do seu pequeno.

Além da Multivacinação, a Secretaria realizou durante o mês de agosto a vacinação das doses de reforço do coronavirus (Covid 19), ainda atualizou daquelas pessoas que não tinha ainda tomado as doses anteriores, conforme abaixo:

Vacinação dia 25/08/22

💉 3ª dose para maiores de 12 anos

💉 4ª dose para maiores de 40 anos

💉 1ª e 2ª dose para Crianças de 5 a 11 anos

💉 1ª dose para Crianças de 3 a 4 anos com comorbidades

Realizou ainda avaliação antropométrica de crianças que compareciam junto com os pais nas campanhas de vacinação, possibilitou para 30 mulheres exames de Papanicolau e junto com a Secretaria Estadual de Saúde vai continuar com todas as campanhas dispoiníveis.

Que é avaliação antropométrica?

Equipe de Saúde de Murutinga do Sul realiza atualização das medidas antropometricas das crianças que compareceram na campanha de vacinação

A avaliação antropométrica é um método utilizado para investigar o estado nutricional de uma pessoa. Ela é feita pela mensuração de peso, altura, dobras cutâneas, índice de massa corpórea, percentual de gordura e peso ideal. A partir dessas medidas, é possível descobrir a composição do corpo de uma pessoa.

Campanha de Multivacinação e contra Poliomielite em SP

Exames Papanicolau

Também no dia 20 de agosto último, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou 30 vagas para que as mulheres realizassem a coleta para exames Papanicolau, que detecta possíveis casos de câncer de colo uterino.

O QUE É

É um teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero. Este exame também pode ser chamado de esfregaço cervicovaginal e colpocitologia oncótica cervical. O nome “Papanicolaou” é uma homenagem ao patologista grego Georges Papanicolaou, que criou o método no início do século. Esse exame é a principal estratégia para detectar lesões precocemente e fazer o diagnóstico da doença bem no início, antes que a mulher tenha sintomas.

Pode ser feito em postos ou unidades de saúde da rede pública que tenham profissionais capacitados. É fundamental que os serviços de saúde orientem sobre o que é e qual a importância do exame preventivo, pois sua realização periódica permite que o diagnóstico seja feito cedo e reduza a mortalidade por câncer do colo do útero.

O exame preventivo é indolor, simples e rápido. Pode, no máximo, causar um pequeno desconforto que diminui se a mulher conseguir relaxar e se o exame for realizado com boa técnica e de forma delicada.

Para garantir um resultado correto, a mulher não deve ter relações sexuais (mesmo com camisinha) nos dois dias anteriores ao exame, evitar também o uso de duchas, medicamentos vaginais e anticoncepcionais locais nas 48 horas anteriores à realização do exame. É importante também que não esteja menstruada, porque a presença de sangue pode alterar o resultado.

Mulheres grávidas também podem se submeter ao exame, sem prejuízo para sua saúde ou a do bebê.

Como é feito o exame?

para a coleta do material, é introduzido um instrumento chamado espéculo na vagina (conhecido popularmente como “bico de pato”, devido ao seu formato);

o médico faz a inspeção visual do interior da vagina e do colo do útero;

a seguir, o profissional provoca uma pequena escamação da superfície externa e interna do colo do útero com uma espátula de madeira e uma escovinha;

as células colhidas são colocadas numa lâmina para análise em laboratório especializado em citopatologia.

SP tem campanha de Multivacinação e contra Poliomielite até 9 de setembro

Iniciativa atualiza caderneta de vacinação de crianças e adolescentes e reforça proteção contra a Poliomielite para população entre 1 e 4 anos

A Campanha de Multivacinação e contra a Poliomielite promovida pelo Governo de SP alcançou, até o momento, 21% de crianças entre 1 e 4 anos de idade contra a poliomielite, chegando a 500 mil doses aplicadas. Entre os maiores de até 15 anos, que devem atualizar a caderneta de vacinação, o comparecimento foi de apenas 4,5%. A ação segue até o dia 9 de setembro e busca ampliar a imunização deste público.

Estão disponíveis ainda as vacinas BCG, contra a tuberculose, imunizantes contra as hepatites A e B, poliomielite e rotavírus, a pentavalente – contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças invasivas causadas pelo hemófilo b – também doses contra caxumba, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela e HPV.

Pandemia afetou vacinação

O estado de SP possui 9,1 milhões de crianças e adolescentes nesta faixa etária e os responsáveis devem levá-los aos postos de vacinação com a caderneta para checar se a imunização está em dia. As estratégias de imunização são definidas por cada município.

“É muito importante que os responsáveis aproveitem essa oportunidade para proteger crianças e adolescentes. Muitos deixaram de ser vacinados durante a pandemia e a vacinação é fundamental para que doenças erradicadas não voltem a circular”, explica a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde, Tatiana Lang D’Agostini.

DIVULGAÇÃO