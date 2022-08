Entregador de remédios ferido em acidente de moto no centro da cidade

ANDRADINA – Um rapaz de 28 anos, entregador de remédios de uma farmácia sofreu escoriações pelo corpo e contusão no joelho direito ao se envolver em acidente de trânsito próximo do meio dia de quarta-feira, 24, na rua Alexandre Salomão, entre as ruas Dom Bosco e Rodrigues Alves. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e liberado durante a tarde. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência no 1º DP.

O acidente aconteceu quando o entregador de remédios pilotava a Titan 150cc, na cor preta, pela rua Alexandre Salomão, sentido bairro/centro e ao se aproximar de uma loja de utilidades, foi surpreendido pela para brusca do motorista de aplicativo um veículo JAC3, na cor branca, placa de Florianópolis/SC, cujo cliente pediu para parar para entrar na referida loja de utilidades, localizada no meio daquele trecho do quarteirão.

Sem tempo para frear, o entregador de remédios bateu a moto e parte da perna direita contra o parachoque e a lateral esquerda, os dois traseiros, caindo em seguida no asfalto, sofrendo, além das contusões, as escoriações pelo solo abrasivo . O motorista de aplicativo reconheceu seu erro, dizendo que não percebeu a aproximação do motociclista logo atrás.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. O trecho da rua Alexandre Salomão precisou ser interditado pr ao trabalho d socorro à vítima e a perícia técnica, causando certo congestionamento na rua Rodrigues Alves, pois era horário de saída dos alunos do Colégio Objetivo e muitos pais vão de automóveis busca-los. O trânsito só voltou a melhorar depois da retirada dos dois veículos do leito da rua.

A motocicleta e o JAC3 sofreram poucas avarias e o motorista de aplicativo prometeu ressarcir os prejuízos causados. A Polícia Miliar aplicou uma multa no motorista de aluguel por parar em fila dupla para desembarque de passageiros.