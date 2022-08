Secretaria de Saúde de Murutinga informa que é obrigatório cartão do SUS para atendimento

MURUTINGA DO SUL – A Secretaria Municipal de Saúde do município de Murutinga do Sul, vem a público informar aos cidadãos em geral que é obrigatório a apresentação do Cartão Nacional de Saúde, Cartão SUS (Sistema Único de Saúde), para qualquer tipo de atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS). O cartão já trás todos os dados necessários da pessoa que necessita do atendimento e facilita o trabalho das equipes de triagem e médica.

Já os cidadãos que ainda não possuem o Cartão SUS devem procurar a Unidade Básica de Saúde para providenciar o seu, para isso basta levar os documentos pessoais e comprovante de residência.

Cartão Nacional de Saúde

O Cartão Nacional de Saúde – CNS, é o documento de identificação do usuário do SUS. Este registro contém as informações dos indivíduos, como: dados pessoais (nome, nome da mãe, data de nascimento, etc), contatos (telefones, endereço, e-mails) e documentos (CPF, RG, Certidões, etc).

Atualmente, o número do CNS está inserido nos sistemas informatizados de saúde que demandam a identificação dos indivíduos, sejam usuários, operadores ou profissionais de saúde.

Dessa forma, o CNS possibilita a criação do histórico de atendimento de cada cidadão no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do acesso às Bases de Dados dos sistemas envolvidos neste histórico, por exemplo: sistema de atenção básica, sistema hospitalar, sistema de dispensação de medicamentos, etc.

Neste sentido, será possível ao usuário do SUS conferir as informações de suas internações hospitalares, com dados sobre atendimento ambulatorial de média e alta complexidade e aquisição de medicamentos no programa Farmácia Popular. Portanto, o sistema do CNS identifica o indivíduo para garantir a cidadania, coordena informações para humanizar o atendimento e padroniza os procedimentos para democratizar o uso do recurso público.

Quais são os benefícios de ter o CNS:

. Rapidez na identificação do usuário;

. Localização do prontuário pelo número do cartão;

. Vinculação de: profissional, usuário, estabelecimento de saúde e atendimento;

. Registro dos atendimentos realizados;

. Registro do agendamento e execução de consultas e exames;

. Dispensação de medicamentos;

. Atualização de dados cadastrais.

O CNS está inserido na política de e-Saúde do Ministério da Saúde que tem por finalidade prover a consulta às bases de dados: de pessoas, estabelecimentos, procedimentos e outras; e a vinculação dessas informações de maneira a possibilitar a proposição de ações estratégicas para a formulação de políticas de saúde de forma integrada, provendo a organização da rede de atenção à saúde e de gestão do SUS, facilitando o atendimento ao cidadão e qualificando o trabalho dos gestores e profissionais da área da Saúde. Diante disso, percebe-se o impacto e a amplitude do uso das tecnologias de informação e de telecomunicação na gestão da saúde pública. Além disso, o acesso a essas informações dá ao cidadão a possibilidade de participar da fiscalização e do aprimoramento do SUS.