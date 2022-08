Empresária tomba Range Rover no centro da cidade

ANDRADINA – A empresária E. N. S. M., de 34 anos, passou o maior susto de sua vida na manhã de quarta-feira, 24, quando tombou o veículo que dirigia, uma Range Rover na cor preta, no cruzamento das ruas Homero Rodrigues Silva com Orensy Rodrigues Silva, centro, bem em frente de uma emissora de TV do município. Sem ferimentos aparentes, mas bastante assustada, ela recebeu os primeiros atendimentos no local e depois de liberada, foi para sua residência. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu bem cedo, poucos minutos depois dela deixar um dos filhos na escola e rumar pela rua Homero Rodrigues Silva, sentido bairro/centro e ao se aproximar do cruzamento citado, se assustou com um ônibus que seguia sentido contrário e virou repentinamente o volante do Range Rover para o lado direito.

Com a manobra brusca o veículo importado bateu a roda dianteira direita contra a roda traseira esquerda de um VW gol, na cor preta, pertencente a R. M. T., de 26 anos, funcionária da emissora de TV e que deixa sempre seu veículo estacionado próximo daquele cruzamento.

Após o choque roda com roda, a Range Rover acabou capotando para o lado esquerdo, parando lateralmente. A mulher que o dirigia ficou em choque por alguns instantes, mas com a chegada do seu esposo e com ajuda de populares, ela conseguiu sair do veículo e receber os primeiros atendimentos, porém, não foram constatados nenhum ferimento físico, só emocional.

Com o choque e o tombamento, a Range Rover sofreu várias avarias, mas como possui seguro, será encaminhada para a cidade de São José do Rio Preto para os reparos necessários. Já o Gol da funcionária da TV sofreu amassamentos no paralama traseiro esquerdo e entortamento do eixo da roda do mesmo lado, afundamento da porta e da coluna do lado da motorista e como também bateu em uma árvore, teve todo seu lado dianteiro direito amassado.

O marido da proprietária do Range Rover esteve pelo local o tempo todo e prometeu ressarcir todos os prejuízos. Como a Range Rover ficou atravessada no meio da via, a Polícia Militar precisou interditar aquele quarteirão até o trabalho completo da retirado do veículo importado.