Criminoso quebra vidro de veículo e furta bolsa de professora

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na tarde de quarta-feira, 24, um homem que é acusado de quebrar o vidro traseiro de um GM Celta devidamente estacionado próximo da EMEF Maria Vera Quental Tamae, na Vila Botega, para furtar uma bolsa com carteira contendo documentos pessoais de uma professora daquela escola e mostruários de semi-joías. Por falta de provas o homem acabou sendo liberado. Os produtos furtados ainda não foram localizados.

O furto ocorreu na parte da manhã da mesma quarta-feira, 24, próximo das 10h, conforme constatação em imagens de câmeras de segurança localizadas depois que a professora saiu do horário normal de aula e ao se aproximar de seu veículo GM Celta, constatou que o vidro traseiro estava quebrado e uma das portas abertas, a traseira direita.

Quando foi procurar sua bolsa que havia deixado embaixo do banco, percebeu que ela não estava mais lá. Um mostruário de dezenas de semi-jóias, cujo valor a professora não soube precisar, também foi levado pelo ladrão.

A Polícia Militar foi acionada, realizou patrulhamento pelas imediações, porém, naquele momento, nenhum suspeito foi detido. Posteriormente, quando a vítima conseguiu imagens de câmeras de segurança de residências do entorno da escola, identificou um casal que circulou no entorno de seu automóvel justamente na hora do furto e já a noite, próximo das 19h ele foi localizado em uma boca-de-fumo.

Devidamente questionado sobre os fatos, negou sua participação no furto e, por falta de provas, acabou sendo liberado. A Polícia Civil foi acionada e já investigando a participação do casal no furto de uma bolsa pertencente à professora da EMEF Maria Vera Quental Tamae