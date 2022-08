Comerciante envolvido em grave acidente de moto já está em casa

ANDRADINA – Em uma recuperação surpreendente e após -passar por cirurgias reparadoras nos ossos da face, o comerciante Ronaldo Rafachinho, 56 anos, já está em sua residência localizada na rua Alexandre Salomão, bairro Passarelli, após receber alta médica da Santa Casa de Araçatuba, onde esteve internado desde a noite do acidente no dia 31 de julho último. Ele agora vai dar continuidade em sua recuperação sob os cuidados de familiares.

O ACIDENTE

O acidente em que o comerciante se envolveu aconteceu próximo das 19h do dia 31 de julho último, um domingo, quando ele pilotava uma motocicleta CG 125, na cor vermelha, pela rua Bandeirantes, sentido da rodovia Marechal Rondon para o centro de Andradina, depois de sair de uma chácara localizada naquela movimentada via.

Ao se aproximar de um canteiro central que divide a via, bem próximo do trevinho de acesso ao recinto de exposições (Expoan), no bairro Santa Cecília, provavelmente o comerciante se atrapalhou, ou não atentou para o canteiro, batendo forte a roda dianteira da moto na guia de sarjeta, sofrendo a queda e derrapando por vários metros.

Na derrapagem na grama ele acabou batendo o rosto contra um coqueirinho de ornamentação plantado no meio do canteiro, sofrendo as múltiplas fraturas no rosto e ficando inconsciente, permanecendo nesse estado durante seu socorro pelos homens do Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento e posteriormente sua transferência para a Santa Casa de Araçatuba, e só recobrando a consciência dias depois, quando recebeu a boa notícia de que seria transferido para um quarto do hospital e aguardaria ali a oportunidade de realizar as cirurgias reparadoras.

Não há ainda data para quando receberá alta, mas só o fato da notícia de sua transferência para um quarto comum já foi um grande alívio para familiares e amigos, devido a gravidade do acidente.