Guarani e Santo Antônio disputam neste sábado o título da Copa Life 40 anos

ANDRADINA – As equipes Amigos do Guarani e Santo Antônio disputam neste sábado (20), a partir das 17h, o título da 1ª Copa Life de Futebol Máster, categoria 40 anos, em competição organizada pelo Cecam – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani. A premiação ao campeão, vice, artilheiro e defesa menos vazada acontece logo após o apito final. Todos os esportistas estão convidados.

O Guarani chega à final depois de uma campanha irretocável, vencendo a última partida em goleada frente ao Despachante Três Lagoas/Comercial pelo placar de 6 a 1, em semifinal realizada no último sábado, 13. Por essa bela campanha durante o desenrolar da competição, o time leva certo favoritismo, mas seus dirigentes e jogadores não se deixam levar por esses fatores e prometem o máximo empenho dentro de campo.

Já o Santo Antônio sofreu um tropeço no campeonato, justamente para o adversário desta tarde e logo na rodada de abertura da competição, quando perdeu por 4 a 1, mas estava desfalcado de alguns jogadores.

Na final deste sábado, 20, os jogadores prometem o maior empenho para desenvolver o melhor futebol possível e vencer essa competição. A equipe conta ainda com a torcida mais fanática de Andradina, que faz barulho do início ao final de cada jogo.

3º COLOCADO

Como não há disputa da terceira colocação, o time do Marcelinho Auto Car/Nippon, conquistou o terceiro lugar do campeonato e um representante da equipe de Três Lagoas/MS deve comparecer para receber o merecido troféu.

ARTILHEIRO

O atleta Marcinho Richardes é o artilheiro do campeonato antes desse último jogo da final, com 10 gols; Logo atrás vem Júlio César, com 9. Os dois são jogadores do Santo Antônio. Bem mais atrás estão Roni Flávio, com 6 e Claudinei Lopes, o “Alemãozinho”, com 5. Os dois são atletas do Guarani e também estão na final, mas precisam fazer uma partida excepcional e estar com o pé super calibrado, caso sonhem com a artilharia.

DEFESA MENOS VAZADA

Já a defesa menos vazada da Copa Life é do Amigos do Guarani, com o excelente goleiro Paulinho Cornachioni, que sofreu “apenas” 7 gols até o momento.