ATC e Santo Antônio decidem o titulo da Copa Máster 50 anos neste sábado

ANDRADINA – As equipes do ATC – Andradina Tênis Clube e Santo Antônio decidem neste sábado, 27, a partir das 16h, o título da Copa de Futebol Máster, na categoria 50 anos, lá no “Botegão”, no Jardim Brasil, em evento promovido pela equipe do Guarani. A premiação aos vencedores acontece logo após o apito final. Os organizadores convidam todos os esportistas para prestigiarem mais esse grande evento esportivo.

O ATC chega para a final depois de golear o Nosso Clube Guaporé por 5 a 2, em partida realizada na manhã do último domingo, 21. A equipe poderia até empatar que estaria na final. Já ao Guaporé restava apenas a vitória caso pretendesse chegar à disputa do título da competição.

Na outra partida o Santo Antônio também dependia somente dos seus esforços para chegar à final, e com a vitória por 3 a 0 frente ao Guarani (organizador do evento esportivo), confirmou ser uma forte pretendente ao “caneco”. A equipe da AABB de Três Lagoas/MS até torcia para um tropeço do Santo Antônio, mas o Guarani não provocou essa surpresa. Pela campanha desenvolvida, vão ficar na terceira colocação da competição.

ARTILHEIRO

Até a rodada passada o artilheiro da competição é Paulinho Cornachione, do ATC, com seis gols. A equipe também tem a melhor defesa da competição até o momento.