Escola “Anna Maria” sofre vandalismo e tentativa de furto

ANDRADINA – Na madrugada de sábado para domingo passado (07), a Escola Municipal “Anna Maria Marinho Nunes” sofreu uma tentativa de invasão seguida de furto que foi captada pelas câmeras de vigilância do local.

Nas imagens aparece um motoqueiro que estaciona uma moto, que aparenta ser uma Twister 250 cilindradas, e força o portão e depois subtrai o aparelho externo de interfone.

A direção da escola foi surpreendida na manhã de segunda feira ao chegar para mais um dia de aula, se deparando com falta do equipamento.

O mesmo foi encontrado na esquina todo danificado, entretanto sem condições de uso. A diretora da escola Sandra Pereira fez boletim tomou as providencias cabíveis, abertura de boletim de ocorrências e encaminhamento do material encontrado mais as imagens para perícia técnica.

A Secretaria Municipal de Educação, por meio do subsecretário Kleberson Batista dos Santos, informou que o sistema de segurança implantado na Rede Municipal de Ensino é muito eficiente, e contribuiu drasticamente para a redução dos índices de ocorrências de furtos e vandalismos nas unidades escolares, que eram corriqueiros principalmente aos finais de semana.

Secom/Prefeitura