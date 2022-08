AUDAX/ATC/SUCO LIFE vence Campeonato Municipal Mini Campo

ANDRADINA – Em partida final do Campeonato Municipal Mini Campo “Marcelo Mariano”, realizada no último domingo, 07, a equipe do AUDAX/ATC/SUCO LIFE venceu o CECAM por 2 a 0, no campo do Cecam. Com o resultado, o 3° lugar no campeonato foi para o Guarani Ideal Peças.

Na manhã de apoteose do esporte João Vitor Mariano, filho do saudoso Marcelo Mariano recebeu uma homenagem especial da administração municipal passada em mãos pelo vice-prefeito, Paulo Pereira Assis.

Homenagens também para o Artilheiro da Competição Japa (Audax ATC Suco Life). No quesito goleiro menos vazado empate entre Dênis (Cecam) e Valdeir (Audax ATC Suco Life).

Secom/Prefeitura