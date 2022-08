Escola modelo está sendo implantada no Timboré

ANDRADINA – As obras de reforma e ampliação da EMEIEF “Educador Paulo Freire”, no Assentamento Timboré “Projeto Liberdade” avançam para tornar a unidade escolar um exemplo, não só para a Educação no Campo mas para toda a rede Municipal de Ensino.

A escola localizada na “Agrovila – Bela Vista”, atende a 176 famílias do assentamento Timboré, além das 51 famílias do Timborézinho e das 26 que ocupam uma área de reserva, que também faz parte da reforma agrária. Graças a visão do Governo de Andradina, que tem um olhar diferenciado para a Educação, foi que a Secretaria Municipal de Educação iniciou um projeto que vai reformular a unidade escolar como um todo.

Segundo a secretária de Educação, Estela Goda, desde a construção foi constatada a necessidade de ampliar o número de salas para melhor atender a comunidade daquela região rural. Além da construção de duas novas salas a escola será totalmente reformada.

O investimento total no projeto é de R$ 672,064.91 (seiscentos e setenta e dois mil, sessenta e quatro Reais e noventa e um centavos). A presença das escolas do campo, evita que os alunos tenham o desgaste de acordar de madrugada para viajar mais de 50 quilômetros, entre ida e volta para estudar na cidade.

“O investimento segue a política do prefeito Mário Celso Lopes de melhorar a qualidade do ensino dando estrutura para as escolas rurais com a mesma qualidade das escolas instaladas nas áreas urbanas, incluindo o sistema de ensino do Sesi, adotado pela atual administração. O diferencial das escolas rurais serão um viés voltado a realidade do campo”, disse Estela Goda.