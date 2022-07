Polícia Civil esclarece crimes de estelionato em dois supermercados da cidade de Andradina

ANDRADINA – A Polícia Civil esclareceu essa semana, crimes de estelionatos contra dois supermercados de Andradina (não foram fornecidos os nomes dos estabelecimentos comerciais), em que uma pessoa oferece uma certa quantia em moedas para que sejam trocadas por dinheiro vivo. Na hora que a funcionária vai contar as referidas moedas, descobre que o valor dado é bem abaixo daquilo que foi entregue em dinheiro. “Infelizmente os bandidos aproveitam da confiança dessas pessoas, que entregam o dinheiro sem antes contar o total em moedas, que está escassa no setor comercial em geral”, disse o delegado responsável pelo caso.

O crime aconteceu no dia 21 de maio último, quando a funcionária de um supermercado localizado no centro de Andradina, atendeu a um homem que dizia ter combinado com outra funcionária que trocaria R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em moedas, por dinheiro em espécie. O que foi feito. Entretanto ao contar as moedas, ela constatou que ali havia somente a quantia de R$ 775,00.

No mesmo dia, o mesmo homem também foi até outro supermercado desta cidade e lá aplicou o mesmo golpe e que teria R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), também em moedas para efetuar a troca, contudo, após conferência, constatou-se a quantia de R$ 1.524,45 em moedas. Nos dois casos as funcionárias deram o dinheiro vivo antes de contar as moedas.

Diante da comunicação dos dois crimes, investigadores da DIG – Delegacia de Investigações Gerais de Andradina iniciaram as diligências e obtiveram êxito em identificar a pessoa de M. R. S. M., que possui como último endereço a cidade de Jales-SP. Ele possui contra si quase 100 processos pelo crime de estelionato praticados em várias cidades do Brasil.

Por fim, foi instaurado inquérito policial em desfavor de M. R. S. M., e que será remetido à Justiça requerendo a prisão e, posteriormente, a possível condenação do autor.