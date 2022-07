Neto é preso em Ilha acusado de violação de domicílio e violência doméstica contra a avó

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar prendeu na manhã de sexta=feira, 22, um desocupado de 19 anos acusado de violação de domicílio e violência doméstica contra a própria avó para cometer furtos. V., que além da residência da própria avó, já havia furtado, apenas no mês de julho, um mercado e uma loja, foi conduzido ao DP local onde a delegada, Dra. Carolina Tucunduva, ratificou a voz de prisão em razão dos crimes acima referenciados, o recolhendo ao cárcere, à disposição da justiça.

A prisão do acusado aconteceu quando os policiais militares da equipe do CGP 2 (comando Grupo Patrulha) 1º. Sgt PM Nunes, Cb PM Paulo e Cb PM Maycon, foram solicitados a comparecerem na DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, de Ilha Solteira.

Naquela repartição policial, em contato com a escrivã Rosângela, ela informou ter recebido o pedido de ajuda de uma vítima, pessoa idosa, que estaria sistematicamente sendo vítima de furto pelo próprio neto, que já teria invadido sua residência em pelo menos 04 ocasiões diferentes e que, naquele momento, estaria mais uma vez no local, após arrombamento do telhado.

Prontamente a equipe, com o apoio daquela policial civil, foi ao local dos fatos onde o autor, ao notar a chegada das viaturas, empreendeu fuga, pulando por sobre os telhados das casas vizinhas.

Foi montado um cerco no quarteirão que culminou na detenção e prisão do autor, pelos crimes de violência doméstica e violação de domicílio.

V., que além da residência da própria avó, já havia furtado, apenas no mês de julho, um mercado e uma loja, foi conduzido ao DP local onde a delegada, Dra. Carolina Tucunduva, ratificou a voz de prisão em razão dos crimes acima referenciados, o recolhendo ao cárcere, à disposição da justiça, aguardando audiência de custódia.