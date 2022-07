Campeonato Amador de Futebol Society começa amanhã, reunindo 280 atletas

CASTILHO – A partir das 15h30 deste sábado, 23, a bola rola solta no gramado do Centro Comunitário “Hilton de Toledo Júnior”, no bairro Leão I, marcando o início do Campeonato Amador de Futebol Society 2022, na categoria livre, com idade mínima de 16 anos.

A competição reunirá um total de 280 atletas divididos em 10 equipes com jogadores cujas idades variam a partir dos 16 anos. Os jogos acontecerão todos os sábados com início às 15h30 e aos domingos a partir das 08h30.

De acordo com o assessor municipal de Esportes, Sylvinho Black, as equipes Magnatas e Inter de Milão, da Chave “A”, abrirão esta rodada inicial. Já no domingo, o primeiro confronto ficará a cargo dos Brameiros x Mercado Alvorada e, logo em seguida, será a vez do Mão Negra receber os Faceiros.

O Campeonato Amador de Futebol Society premiará com troféus e medalhas os três times que mais se destacarem no decorrer da competição.