Chaveiro preso após furtar barra de chocolate tentou furtar outra empresa antes

ANDRADINA – Um chaveiro preso pela Polícia Militar na última segunda-feira, 20, acusado de furtar uma barra de chocolate, foi flagrado por imagens de câmeras de segurança tentando furtar também uma empresa de afiação de alicates e sex shop. A tentativa só foi descoberta depois que ele foi detido com o chocolate escondido nas vestes. Encaminhado ao 1º DP, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, onde aguardou a audiência de custódia.

A prisão do homem natural da Bahia e em situação de rua por Andradina aconteceu durante patrulhamento de Força Tática por Andradina, quando os policiais militares 1⁰ Sgt PM Alexander, Cb PM Rezende e Cb PM Calister, tomaram conhecimento via COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar, de tentativa de furto pelo Empório MIX, localizado pela Rua José Augusto de Carvalho, 315, centro, que o acusado estava vestido de camisa azul, com gola branca e boné vermelho, e depois da tentativa de furto se evadiu sentido Igreja Nossa Senhora das Graça.

Juntamente com CGP 1 (Comando de Grupo Patrulha), com Sub Ten PM Constantino e Cb PM Queiroz, realizaram patrulhamento com objetivo de localização do infrator, quando avistaram um indivíduo com as mesmas características pelo cruzamento das Rua José Augusto de Carvalho X Rua Rio de Janeiro, centro.

Abordado e submetido a busca pessoal, foi localizado escondido dentro da bermuda, na região da cintura, uma barra de chocolate meio amargo de 500g, da marca Melken, com etiqueta de preço da Arco-Íris Doces e Festas, no valor de RS 24,95.

Questionado a respeito do furto, Ubirajara informou que está há uma semana na rua pois cumpria pena no regime Semiaberto na Penitência Néstor Canoa, em Mirandópolis/SP, acabou confessando o furto ao referido estabelecimento. Os policiais fizeram contato com proprietário do empório Mix e foi constatado que nada foi levado, porém, o mesmo informou à reportagem que o indivíduo só não praticou o furto porque ele percebeu a tentativa de ação delituosa e ordenou que o mesmo saísse do local. Imagens de câmeras de segurança podem comprovar a veracidade dos fatos.

Também deslocaram ao Arco-Iris onde fizeram contato com o proprietário, que reconheceu como sendo de seu estoque de venda.

Diante da comprovação de crime, foi dada voz de prisão com base no artigo 155 paragrafo 4⁰ inciso II do CP Furto e conduzido à Seccional. Apresentado ao delegado Rafael Lourenço Sangaletto, foi indiciado por furto qualificado, ficando a disposição da Justiça.

Em redes sociais várias pessoas tentaram transformar o acusado em inocente, já que uma parte da imprensa só relatou o furto da barra de chocolate, e que teria sido praticado por causa da fome (o chamado crime famélico), quando na verdade o indivíduo tentou praticar anteriormente outros crimes.

O proprietário do Empório Mix disse que de inocente ele não tem nada e só fugiu de sua empresa porque ele possui arma e devidamente registrada. Segundo ele, o chaveiro olhava insistentemente para sua esposa, como quem planejava algo pior. “Se não estou dentro da minha empresa e armado, creio que ele teria dado muito trabalho para sair do local”, disse.