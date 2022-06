Coordenadores do IBGE e Polícia Militar realizam reunião para tratar sobre o Censo demográfico 2022

ANDRADINA – Na manhã da última quarta-feira, dia 22, ocorreu na sede do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), sediado em Andradina, reunião entre o comando do Batalhão e os coordenadores regionais do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas.

O encontro teve como objetivo o pedido de apoio, por parte dos coordenadores regionais Fábio, Vitor Micas e Leonardo, para desenvolverem o Censo Demográfico 2022, que irá percorrer todos os municípios do país e terá por finalidade fazer um mapeamento completo dos brasileiros e seus hábitos, colhendo informações como: número total de habitantes por estado, municípios e bairros, idade, raça, peso, profissão, número de pessoas por família, grau de escolaridade, condições financeiras e sociais das famílias, número de filhos por mulher, tipos de moradias, condições gerais, entre muitas outras.

O censo, que ocorre a cada dez anos, irá compilar dados que servirão de base para inúmeras ações do governo federal, estadual e municipal.

Nesta primeira fase, que vai até julho, os recenseadores estarão nas ruas fazendo o mapeamento inicial, sem abordar os moradores nas residências.

Na segunda fase, que irá de agosto a novembro e contará com profissionais contratados, irão percorrer todas as ruas dos municípios, abordando os moradores de cada residência para fazerem a pesquisa.

Os recenseadores, que estarão identificados pelo seu uniforme composto por boné, colete, crachá e bolsa, irão trabalhar em horário especial, que poderá entrar pela noite e utilizarão seus próprios veículos particulares, sem qualquer identificação além daquelas pessoais já mencionadas.

A entrevista com os moradores sempre irá ocorrer no lado de fora do portão da residência, estando orientados a não entrarem em seu interior, mesmo se convidados pelo entrevistado.

O Subcomandante do Batalhão, Major PM Akira, declarou que a Polícia Militar irá sim prestar todo o apoio àqueles profissionais durante o período de trabalho de modo que, se qualquer um deles for ameaçado ou sofrer qualquer tipo de coação, deverá acionar a Polícia Militar imediatamente, que irá ao local prontamente.

O Major se prontificou ainda a utilizar as mídias sociais do Batalhão e os grupos de Vizinhança Solidária (PVS), para fazer a divulgação e prestar os esclarecimentos à população sobre a legitimidade da atividade desenvolvida por eles, que estarão devidamente identificados pelos itens já mencionados.

Secom Social da PM