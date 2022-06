Policiais militares prestigiam corrida beneficente

PEREIRA BARRETO – Os policiais militares 2º Sgt PM Marcos Teixeira, da 2ª Cia do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I) e o Cabo PM Conrado, do 12º Batalhão de ações Especiais de Polícia (BAEP) de Araçatuba, prestigiaram a “1ª Corrida Beneficente” de Pereira Barreto, e realizaram durante o evento importante campanha beneficente que beneficiarão entidades do município.

Durante a “1ª Corrida e Caminhada Beneficente de Pereira Barreto” foram arrecadados aproximadamente 600 kg de alimentos.

É a Polícia Militar se fazendo presente em todos os momentos importantes.