Operador de máquinas preso acusado de furtar bicicleta no centro da cidade

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde de quinta-feira, 09, o operador de máquinas Jefferson Rodrigues de Campos, de 22 anos, morador de Santo André, na grande São Paulo, acusado de furtar uma bicicleta estacionada em frente de um comércio no centro da cidade. Encaminhado ao 1º DP, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. A bicicleta foi devolvida á vítima.

A prisão do acusado aconteceu por volta das 16h, quando os Policiais Militares de Andradina, Cb PM Paulo Eduardo, Cb PM Wander, foram acionados para atendimento de ocorrência de furto pela área central da cidade.

Em contato com a vítima, ela relatou que um indivíduo havia subtraído sua bicicleta, tomando rumo ignorado, passando as suas características físicas.

De posse destas informações, e com apoio do CGP 1 (Comando Grupo Patrulha), com 2º Sgt PM Nelli, Cb PM Fernando Sales, Cb PM Silveira, Cb PM Marta, passaram a diligenciar pela área central e adjacências e em menos de dez minutos o encontraram, ainda na posse da rés furtiva, sendo de pronto abordado.

Em busca pessoal, encontraram consigo quatro frascos de perfume, três lacrados e um aberto.

Indagado, J. admitiu o furto da bicicleta, não sabendo indicar a origem dos perfumes, ocasião em que recebeu voz de prisão.

Encaminhado ao 1° DP, o delegado, Dr. Raoni Spetic da Selva ratificou a voz de prisão e o autuou em flagrante, o recolhendo ao cárcere, à disposição da justiça.

A bicicleta furtada foi restituída à sua proprietária.