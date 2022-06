Polícia Civil de Andradina indicia pintor da Vila Mineira por receptação

ANDRADINA – A Polícia Civil indiciou na última quarta-feira, 07, por crime de receptação dolosa, o pintor E. C. A., de 43 anos, suspeito de receptar fios de cobre, ferramentas e outros materiais elétricos oriundos de furtos pela cidade. Encaminhado ao 2º DP, foi autuado em flagrante pelo crime de receptação dolosa, sendo arbitrada fiança de R$ 1.200,00, a qual foi recolhida para que o indiciado responda ao processo em liberado.

A detenção do pintor aconteceu quando a equipe de policiais da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, com apoio da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Andradina, deu cumprimento ao mandado de busca domiciliar na residência situada no bairro Vila Mineira. Ele é alvo de investigações da Delegacia especializada, sob a suspeita de receptar fios de cobre, ferramentas e outros materiais elétricos.

Durante as buscas na residência, os policiais civis localizaram alguns objetos (escada, extensão elétrica, régua/sarrafo para reboco e enxada) que estavam sendo ocultados pelo suspeito.

Tais objetos foram reconhecidos por duas vítimas que foram furtadas recentemente (25/04/2022 e 30/04/2022).

Diante dos fatos, E. C. A., foi encaminhado ao 2º DP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação dolosa, oportunidade em que o Delegado de Polícia arbitrou fiança de R$ 1.200,00, a qual foi recolhida e o indiciado vai responder ao processo em liberdade.

Foi instaurado o inquérito Policial e o pintor responderá na Justiça pelo crime acima mencionado. (com informações do serviço de Comunicação Social Polícia Civil)