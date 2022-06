Borracheiro é preso acusado de embriagues ao se envolver em acidente

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde do último domingo, 05, um borracheiro de 22 anos, acusado de embriagues ao volante, depois de se envolver em acidente com a moto eu pilotava, abandonar sua parceira ferida pelo local e tentar esconder a moto na casa de sua avó. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A prisão do borracheiro aconteceu por volta das 15h, quando os Policiais Militares de Andradina, Cb PM Wladison e Cb PM Abreu, foram acionados para atenderem a ocorrência de acidente de trânsito.

Ao chegarem no local os PMs constataram que se tratava de acidente de trânsito com vítima, onde condutor R., após colidir com a motocicleta que conduzia em uma lixeira, se evadiu do local com a veículo danificado, deixado a passageira, sua amasia, na via pública onde os fatos ocorreram, na Rua Silva Jardim – Jardim das Águas.

Durante entrevista com a mulher para saber mais detalhes sobre o acidente, o borracheiro retornou ao local dos fatos a pé, apresentando todos os sinais clássicos da embriaguez. Convidado a realizar o teste de etilômetro, recusou. Em decorrência dos sinais notórios, recebeu voz de prisão.

Indagado sobre o paradeiro da motocicleta envolvida no acidente, o acusado indicou o local onde a havia escondido, na casa de sua avó, pela Rua Sebastião Arantes, um dois acessos ao aeroporto de Andradina.

Com apoio da equipe do CGP 1, com 1° Sgt PM Marcus, Cb PM Fernando Sales e Sd PM Duque, foram ao local indicado por ele, onde a motocicleta foi localizada apresentando riscos no protetor do escapamento, pedal de apoio, tanque e painel, além de quebra do farol dianteiro e retrovisor do lado esquerdo.

As duas partes envolvidas no acidente, condutor e passageira, apresentavam pequenas escoriações nos braços e pernas, mas se negaram a serem encaminhadas à UPA.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial onde o delegado, Dr. Marcelo Zompero, acionou o médico legista, Dr. Lucas Ponton, que constatou o estado de embriaguez do condutor, então sendo autuado em flagrante e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça.

Foram elaborados os autos de infração pertinentes ao caso.