PM prende família inteira em Mirandópolis acusada de tráfico de drogas

MIRANDÓPOLIS – A Polícia Militar prendeu na madrugada do último sábado, 04, uma família formada pelo desempregado C., de 31 anos, seu irmão, o servente de pedreiro J., de 37 e a esposa de J., identificada apenas por M., de 32, da Rua Antônio Silvério da Silva, jardim São Lourenço, acusada de tráfico de entorpecente e apreendeu a princípio uma adolescente de 13 anos. Os quatro, juntamente com a droga e outros materiais ilícitos foram encaminhados à Delegacia Seccional de Andradina, os adultos foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. A adolescente foi liberada para o Conselho Tutelar.

A prisão dos membros da família aconteceu pouco depois das 13h, quando a equipe do CGP-3 (Comando Grupo Patrulha), com 1º Sgt PM Voltareli e Sd PM Toledo, em patrulhamento preventivo, passaram em frente da residência de C., indivíduo conhecido pela prática do tráfico de entorpecentes, inclusive tendo sido preso, juntamente com seu irmão J. durante “Operação Integrada PMPC” no mês anterior (colocados em liberdade em audiência de custódia).

Sabedores de diversas denúncias que narravam a continuidade da atividade ilícita, os policiais militares intensificaram o patrulhamento no local, quando avistaram pessoa comprando entorpecentes das mãos de C, que foi prontamente abordado.

Submetidos à busca pessoal, foi localizada 01 porção de crack em poder de C.

Com apoio das equipes com Cb PM Sousa e Cb PM Teramussi; Cb PM Penteado e Cb PM Choji e outra com Cb PM Gilmar E Sd PM Joice, foi realizada uma vistoria na residência onde o quarteto mora, quando localizaram no quarto de C., 8 porções de cocaína e R$ 20,00.

Seu irmão J., que reside no mesmo local com a esposa e filhos, admitiu que possuía outra pedra de crack, entregando-a à equipe. Nos pertences de sua esposa M., encontraram R$ 276,00 em notas miúdas, 01 rolo de fita crepe, sacolas plásticas picotadas e 07 aparelhos celulares desligados, petrechos típicos para embalar entorpecentes e celulares suspeitos de terem sido trocados por droga.

Submetidas à busca pessoal, M. e sua filha, adolescente de 13 anos, encontraram em poder da menina, dentro de sua calcinha, mais 16 pedras de crack, que depois de pesada aferiu 85 gramas.

Diante das evidências, todos receberam voz de prisão e foram encaminhados ao Plantão Policial de Andradina, ocasião em que foi ratificada a voz de prisão à C., à seu irmão J., também à sua cunhada M., permanecendo os 03 presos, à disposição da justiça, não sendo ratificada a voz de apreensão com relação à adolescente, que, ficou sob a tutela do Conselho Tutelar de Mirandópolis.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Em audiência de custódia virtual, a justiça decidiu converter as prisões em flagrantes em preventiva, permanecendo os dois homens presos na cadeia de Pereira Barreto, aguardando remoção para o CDP – Centro de Detenção Provisória de Caiuá. Já a mulher foi removida para a penitenciária de Tupi Paulista.