Mecânico é preso acusado de receptação de moto com registro de furto em Três Lagoas

ANDRADINA – O mecânico C. S. A., de 30 anos, que estava passando uma temporada em um projeto de recuperação para dependentes químicos próximo do antigo clube Lagoinha (desativado), foi preso pela Polícia Militar na manhã de sábado, 28, acusado de receptação de uma motocicleta com registro de furto na cidade de Três Lagoas/MS. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto. A moto ficou apreendida até localização do proprietário.

A prisão do acusado aconteceu quando a equipe com 1° Ten PM Douglas, Sd PM Carvalho e Sd PM Guaranha, em patrulhamento de Atividade Delegada pela área central de Andradina, abordou-o mexendo em uma motocicleta CG 150cc, na cor vermelha, placa de momento da cidade de Três Lagoas/MS.

Em consulta da placa que estava na motocicleta, constou como sendo uma Sandown. Questionado pela reportagem sobre a origem do veículo, o acusado informou que a havia adquirido pelo valor de R$ 2,5 mil, porém, não disse onde, nem de quem..

Em consulta detalhada sobre a origem do veículo, os policiais militares constataram que ela havia sido furtada por Três Lagoas/MS em data anterior.

Diante das evidências de crime, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Permanente, onde o Delegado Plantonista o autuou em flagrante pelo crime de receptação, o recolhendo à carceragem, à disposição da justiça, aguardando audiência de custódia.

DESVIADO DO OBJETIVO DO PROJETO

Segundo os coordenadores do Projeto de Recuperação de Dependentes Químicos, o mecânico foi morador do local por um período até o ano de 2017, quando se submeteu às normas do local e, já se sentindo confiante pelo tratamento oferecido e sentindo-se livre das drogas (limpo), foi viver sua vida em sociedade, inclusive constituindo família, porém, acabou no ano passado envolvendo-se em ocorrência policial com base na Lei Maria da Penha, permanecendo preso até recentemente.

Depois de sair da prisão, procurou abrigo novamente no Projeto do Lagoinha, mas estava permanecendo pelo local apenas temporariamente e não era mais morador fixo e nem estava frequentando o programa oferecido.

Ainda conforme informações, nãos se sabe de onde ele conseguiu a motocicleta com registro de furto em Três lagoas/MS, mas o próprio mecânico confirmou à reportagem que a comprou pelo valor de R$ 2,5 mil e já estava trafegando com ela por vários dias.