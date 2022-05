Autônomo é preso acusado de violência doméstica, posse irregular de arma de fogo e munição

ANDRADINA – O autônomo J. S., de 54 anos, residente na Av. Rio Grande do Sul, centro, foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado, 28, acusado de violência doméstica, posse irregular de arma de fogo e munição. Na residência foram localizados 1 revólver calibre .38 marca Taurus; 1 garrucha de dois canos, calibre .22, marca Rossi; 30 cartuchos intactos, calibre .38, e 1 cartucho intacto, calibre .32, todos da marca CBC; 13 cartuchos intactos, calibre .380, marca Águila; 4 cartuchos intactos, calibre .22, sem marca aparente; 1 coldre de nylon na cor preta para revólver. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia.

A prisão do acusado aconteceu quando os policiais da equipe do CGP-01 (Comando Grupo Patrulha), de Andradina, Subten PM Constantino e Cb PM Queiróz, foram acionados para atendimento ocorrência de violência doméstica.

No local, em contato com a vítima M. S., ela relatou que encontrou seu marido em uma conveniência, nas proximidades de sua residência, com outra mulher. Ao retornar para casa, ele a teria agredido com socos no rosto e tentou enforcá-la. Questionado sobre os fatos, J. S., negou as agressões.

Ainda em conversa reservada com a vítima, ela informou que seu marido possuía armas de fogo em casa.

Diante da denúncia, e com apoio da equipe com Cb PM Eduardo e Cb PM Balani, foi realizada busca domiciliar, que resultaram na localização e apreensão das armas, munições e acessórios acima descritas.

Indagado a respeito das armas localizadas, o autônomo respondeu que não possuía documentação das armas, alegando que eram herança de seu finado pai.

Diante dos fatos ocorridos e as armas localizadas, J. S., recebeu voz de prisão pelos crimes de Violência Doméstica e Posse Irregular de Armas e Munições de Uso Permitido e foi encaminhado ao Plantão Policial, onde foi autuado em flagrante e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça, aguardando audiência de custódia.